Novellara nuovi guai giudiziari per lo stalking seriale

A Novellara un uomo di 54 anni è stato coinvolto in nuove indagini legate a episodi di stalking seriale. Le autorità hanno avviato procedimenti giudiziari dopo aver raccolto testimonianze e prove a carico del soggetto. La situazione si aggiunge a precedenti vicende che lo avevano già visto coinvolto in altri procedimenti legali. La questione è ora al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine.

Novellara (Reggio Emilia), 4 marzo 2026 - Nuovi guai a Novellara per l'uomo di 54 anni, già condannato in un paio di processi per stalking, con un procedimento chiuso di recente in tribunale a Reggio tra le polemiche delle vittime, una madre con la figlia minorenne, convinte che la sentenza sia stata troppo mite di fronte alla gravità dei fatti. Ora lo stesso uomo è finito al centro di una nuova indagine, per l'incubo provocato a una reggiana di 30 anni, dipendente di un esercizio pubblico, che dal luglio 2025 fino al gennaio scorso sarebbe stata al centro di una infatuazione non corrisposta, con l'indagato che avrebbe letteralmente invaso...