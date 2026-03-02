Elijah Blue Allman arrestato | nuovi guai giudiziari per il figlio di Cher

Il musicista Elijah Blue Allman è stato arrestato con l’accusa di violazione di domicilio e disturbo della quiete pubblica. La polizia ha fermato Allman nel corso di un intervento in seguito a segnalazioni di disturbo in un’area residenziale. Non sono state rese note ulteriori dettagli sulle circostanze dell’arresto o sui soggetti coinvolti. La notizia è stata riportata da fonti ufficiali.

