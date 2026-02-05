Ceprano Tuo figlio è nei guai giudiziari anziana raggirata consegna 6.000 euro

Un’anziana di Ceprano ha consegnato 6.000 euro a un falso agente giudiziario che le ha detto che suo figlio era nei guai. La donna, preoccupata, ha seguito le istruzioni del truffatore e ha consegnato il denaro. La vicenda si è conclusa con il raggiro, un altro esempio di come i truffatori sfruttino le paure delle persone più vulnerabili.

Ancora una truffa odiosa ai danni delle fasce più deboli, messa a segno facendo leva sugli affetti familiari. Vittima del raggiro un’anziana di 83 anni di Ceprano, che nel primo pomeriggio di ieri si è vista sottrarre i risparmi di una vita da malviventi senza scrupoli.La trappola del "finto.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

