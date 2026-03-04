Nove operai in nero uno clandestino | azienda di Viterbo sospesa e titolare denunciato

Nove operai impiegati senza contratto e un lavoratore clandestino sono stati trovati durante un controllo condotto dai carabinieri e dall'Ispettorato del lavoro in una ditta di Viterbo che si occupa di produzione di macchinari per la depurazione dell'acqua. L'azienda è stata sospesa e il titolare è stato denunciato.

Controlli dei carabinieri del Nil e dell'Ispettorato del lavoro in una ditta di macchinari per la depurazione dell'acqua. Lavoratori anche senza formazione, multe e ammende per quasi 11mila euro Contrasto al lavoro nero, i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro e l'Ispettorato territoriale del lavoro hanno controllato una ditta a Viterbo attiva nella produzione di macchinari per la depurazione dell'acqua. La ditta è stata oggetto di un doppio provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale poiché ha occupato in nero l'intera forza lavoro, composta da nove operai, e per la mancata redazione del documento aziendale di valutazione dei rischi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

