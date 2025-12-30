Novara strapazza Milano in Coppa Italia | Tolok vince il duello con Egonu le Zanzare meritano la Final Four

Nel quarto di finale della Coppa Italia 2026 di volley femminile, Novara ha superato Milano al PalaIgor, dimostrando determinazione e solidità. La sfida ha visto Tolok prevalere su Egonu, confermando la competitività delle piemontesi e la crescita delle Zanzare in vista della Final Four. La partita ha rappresentato un momento importante per entrambe le squadre, evidenziando l’equilibrio e la competitività del torneo.

Il confronto tra Novara e Milano era indubbiamente il più atteso della giornata riservata ai quarti di finale della Coppa Italia 2026 di volley femminile: la terza e la sesta testa di serie del tabellone si sono fronteggiate a viso aperto al PalaIgor, le piemontesi erano chiamate a fornire una prova di forza di fronte al proprio pubblico contro le galvanizzate meneghine, che erano reduci dalla roboante vittoria contro Conegliano nel big match di campionato. Novara si è imposta per 3-1 (21-25; 26-24; 25-19; 25-18) e si è così qualificata alla Final Four, che andrà in scena a Torino nel weekend del 24-25 gennaio.

