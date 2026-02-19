Giovani caccia alla chance Torna lo Ial job speed date

Il 23 febbraio, il progetto IAL Job Speed Date riparte per aiutare i giovani under 24 a trovare lavoro. La causa è la crescente difficoltà di inserimento nel mondo lavorativo, che spinge molti a cercare occasioni concrete. L’iniziativa mette in contatto aziende di rilievo e giovani in cerca di opportunità, organizzando incontri diretti e pratici. A Legnano e Saronno, i partecipanti avranno l’opportunità di presentarsi e discutere di lavoro con i rappresentanti delle imprese. La partecipazione è aperta a tutti i giovani interessati.

Il conto alla rovescia è iniziato e il momento di mettersi in gioco per i giovani under 24 del territorio in cerca di lavoro è arrivato: il prossimo 23 febbraio, infatti, parte il primo appuntamento di IAL Job Speed Date, il progetto di IAL Lombardia che mette in contatto aziende di primo piano e giovani under 24 attraverso incontri diretti e concreti e che nel nostro territorio farà tappa a Legnano e Saronno. "Non è un evento qualsias i- spiegano gli organizzatori della manifestazione -: è un'occasione in cui realtà importanti dell'hotellerie, della ristorazione, dell'automotive e del beauty scelgono di investire tempo e attenzione sui giovani del territorio".