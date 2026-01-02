Paesaggi Assoluti dell’artista Ghezzi in mostra al Castello di Poppi

La mostra “Paesaggi Assoluti” di Roberto Ghezzi è in esposizione al Castello di Poppi fino a maggio. Curata da Anna Ricci e con fotografie di Francesco Fedeli, l’esposizione presenta una selezione di opere che esplorano il paesaggio attraverso un approccio sobrio e riflessivo. Un’occasione per apprezzare la visione artistica dell’autore in un contesto storico e culturale di grande fascino.

Prosegue fino a maggio al Castello di Poppi la mostra “ Paesaggi Assoluti ” dell’artista Roberto Ghezzi, a cura di Anna Ricci e con le foto di Francesco Fedeli. L’esposizione presenta un percorso di ricerca che intreccia arte contemporanea, osservazione scientifica e studio diretto degli ambienti naturali, e resterà aperta al pubblico fino al 31 maggio. Ghezzi, cortonese di nascita e apprezzato artista a livello internazionale, è noto per le sue “Naturografie”, opere realizzate attraverso l’interazione diretta tra superfici in tessuti naturali e gli ecosistemi in cui vengono collocate. Negli ultimi anni ha lavorato in contesti differenti, dall’Italia al Nepal, dalla Groenlandia alla Patagonia, collaborando con ricercatori, parchi naturali e istituzioni scientifiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

