Notte di sirene in Brianza tra incidenti e ubriachi | 7 persone in ospedale

Nella notte di sabato 24 gennaio, la Brianza ha registrato diversi eventi, tra cui cinque incidenti stradali, una situazione di intossicazione etilica e un incidente sul lavoro. Questi episodi hanno coinvolto sette persone, alcune delle quali sono state trasportate in ospedale. La sequenza di eventi sottolinea la complessità di una notte caratterizzata da vari episodi di emergenza nella zona.

