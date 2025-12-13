La diversità l’immigrazione i clandestini Notre Dame de Paris specchio di chi si sente escluso dalla società | Riccardo Cocciante sui 25 anni dell’opera popolare
“Notre Dame de Paris”, l’opera popolare moderna di successo firmata da Riccardo Cocciante, tornerà nei teatri italiani a partire dal 26 febbraio 2026 con oltre 120mila biglietti già venduti. Andato in scena per la prima volta in Italia nel 2002, l’opera nel 2027 celebrerà il venticinquesimo anniversario. Riccardo Cocciante è l’autore delle musiche dello spettacolo con l’adattamento in italiano di Pasquale Panella dei testi di Luc Plamondon, dell’omonimo romanzo di Victor Hugo che racconta la drammatica storia d’amore tra Esmeralda e Quasimodo, sullo sfondo della maestosa Cattedrale di Notre Dame di Parigi. Ilfattoquotidiano.it
Ieri si è tenuto il convegno "Raccontami e Disegnami – La ricchezza della diversità: storie di migranti". Un momento di incontro e riflessione che ha messo al centro l'ascolto, l'empatia e il valore delle esperienze umane.