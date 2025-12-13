Il colossal Notre Dame de Paris | al Teatro degli Arcimboldi dal 26 febbraio Verso il 25esimo anno con i veterani

Dal 26 febbraio al Teatro degli Arcimboldi, torna il colossal “Notre Dame de Paris”, celebrando il suo 25º anno. Un viaggio tra musica, poesia e passione, riproposto con i veterani che hanno reso questa opera un capolavoro della scena italiana e internazionale, attraverso le emozioni di un’epoca in cui la pietra si trasforma in arte e sentimento.

Milano – Torna il tempo delle cattedrali, quello in cui la pietra “si fa statua, musica e poesia” carezzando drammi e passioni che da ventisette anni avvampano quel fortunatissimo esempio di “opera popolare” che è “Notre-Dame de Paris” di Luc Plamondon e Riccardo Cocciante. Ventitré gli anni passati, invece, dalla premiére subalpina al Gran Teatro di Roma, che il colossal musical-letterario in bilico sulle sacre pagine di Victor Hugo festeggia con un megatour atteso al debutto agli Arcimboldi il 26 febbraio prossimo. Tutto in preparazione del venticinquennale in arrivo nel 2027. La tormentata vicenda amorosa di Esmeralda e Phœbus de Châteaupers, rimane in scena alla Bicocca fino al 29 marzo, per poi proseguire il cammino in tutto il paese con tappe pure al PalaGeorge di Montichiari, dal 22 al 24 maggio, e alla ChorusLife Arena di Bergamo dal 9 all’11 ottobre. Ilgiorno.it NOTRE DAME DE PARIS nei teatri dal 26 febbraio [Info e Biglietti] - "Notre Dame de Paris" torna in Italia nel 2026 con una nuova tournée che celebra oltre due decenni di successi. newsic.it

