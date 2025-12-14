Note per la ricerca | il concerto benefico di Natale all' Auditorium Rai di Torino

Il concerto benefico di Natale “Note per la Ricerca” torna all’Auditorium Rai di Torino il 15 dicembre alle 20. Un evento musicale dedicato a portare serenità e speranza, giunto alla sua seconda edizione. Un'occasione per unire musica e solidarietà, contribuendo alla ricerca e al benessere della comunità.

Un viaggio musicale per portare serenità e speranza: è questo il messaggio della seconda edizione di "Note per la Ricerca", il concerto benefico di Natale che si terrà all'Auditorium RAI "Arturo Toscanini" di Torino il 15 dicembre alle ore 20.30. L'iniziativa è organizzata dall'Accademia Suzuki. Il Concerto di Natale è sostenuto da Banca Territori del Monviso e dallo Studio associato CMFC – Dottori Commercialisti.

«Note per la ricerca» all'Auditorium Rai. Lunedì 15 dicembre l'orchestra Suzuki di Torino in concerto per l'Istituto di Candiolo - Il Maestro Massimo Quarta dirige la più giovane orchestra da camera d'Europa nell'anno del 50° del metodo Suzuki

