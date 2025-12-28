Le musiche di Morricone e Nino Rota note del cinema all’Auditorium

Un po’ recital e un po’ concerto, con le musiche di Ennio Morricone e Nino Rota suonate da un pianista e un trio d’archi, mentre un’attrice interpreterà alcune parti dei film di cui quei brani sono stati colonna sonora. È il concerto dal titolo “Morricone e Rota: notte di note del cinema italiano“, che si terrà domani alle 21 a Seregno, nell’Auditorium di piazza Risorgimento. L’evento fa parte del festival itinerante Brianza Classica e avrà per protagonista il The Palm Court Quartet, un quartetto formato da David Simonacci al pianoforte, Jose Rodolfo Avila Pardo al violino, Daniel Myskiv alla viola e Giorgio Matteoli al violoncello, affiancati per l’occasione dall’attrice Laura Riccioli come voce recitante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il The Palm Court Quartet è un eclettico ensemble composto da polistrumentisti e specializzato in un repertorio che attraversa i generi, tra musica classica, arie d'opera, musical, jazz e pop