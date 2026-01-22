Cosa influenza il desiderio sessuale | La libido non è un impulso isolato nasce dentro un’ecologia del desiderio

Il desiderio sessuale è influenzato da molteplici fattori che interagiscono tra loro, formando un’ecologia del desiderio. La libido non è un impulso isolato, ma il risultato di vari elementi fisici, emotivi e psicologici. Un sessuologo chiarisce come questi aspetti si collegano e modulano la nostra esperienza, offrendo una panoramica chiara e approfondita sul complesso universo del desiderio.

L'universo del desiderio sessuale è variegato, complesso e pieno di sfumature: un sessuologo spiega a Fanpage.it quali sono i fattori che più influenzano il calo o l'aumento della libido. La menopausa spesso porta con sé sfide legate al desiderio sessuale. È proprio negli interstizi del silenzio, in quella sospensione dal fare, che si nasconde la chiave per riaccendere il desiderio. La sessualità e l'erotismo non abitano nella stanza del fare ma...

