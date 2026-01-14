Dossieraggio Colosimo affonda De Raho M5S | Sapeva tutto

La commissione parlamentare d'inchiesta Antimafia ha evidenziato come Federico Cafiero De Raho fosse a conoscenza di illeciti avvenuti presso la Direzione Nazionale Antimafia. La relazione suggerisce una possibile familiarità con attività illecite, sollevando questioni sulla trasparenza e la responsabilità all’interno delle istituzioni coinvolte. Questi sviluppi approfondiscono il dibattito sulla gestione della legalità e sull’efficacia delle misure di prevenzione e controllo.

La commissione parlamentare d'inchiesta Antimafia ritiene che “Federico Cafiero De Raho fosse informato degli illeciti consumati all'interno degli uffici della Direzione Nazionale Antimafia”. È un duro atto di accusa quello contenuto nella lunga relazione conclusiva sull'inchiesta dei dossieraggi, l'ormai famoso “verminaio” di Striano&Co., presentata oggi dalla presidente della commissione Chiara Colosimo a Palazzo San Macuto. È bene ricordare che l'allora procuratore capo Antimafia, oggi deputato 5 Stelle nonché membro della stessa commissione parlamentare, non è mai stato indagato nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria, che vede invece coinvolte 23 persone, tra cui l'ex finanziere Pasquale Striano e l'ex sostituto procuratore Antonio Laudati. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Dossieraggio, Colosimo affonda De Raho (M5S): "Sapeva tutto" Leggi anche: Dossieraggio, De Raho deve dimettersi dalla Commissione d'inchiesta sulle Mafie? Leggi anche: Dossieraggio, Forza Italia: "De Raho sia più prudente nelle affermazioni" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Dossieraggio, esposto di Gasparri in Procura sullo scandalo Report-Bellavia. La Lega attacca anche su De Raho - Maurizio Gasparri ha presentato un esposto alla procura di Milano sullo scandalo dei presunti dossier del caso Bellavia- msn.com

