Non faccio parte del gruppo di mamme tossiche Giuro che sono innocente | Meghan Trainor risponde alle accuse

Meghan Trainor ha pubblicato un video su TikTok per chiarire la propria posizione riguardo alle recenti accuse di coinvolgimento in un presunto “dramma tossico” tra mamme. La cantante ha ribadito con fermezza di non far parte di questo gruppo e di essere estranea alle dinamiche descritte da Ashley Tisdale French nel suo saggio. Un intervento volto a precisare la propria posizione in un contesto mediatico che ha suscitato diverse discussioni.

Meghan Trainor si è difesa su TikTok, lunedì 12 gennaio, respingendo assolutamente qualsiasi ipotesi di coinvolgimento nel “dramma tossico” del gruppo di mamme di cui Ashley Tisdale French ha scritto in un saggio per “The Cut”. Trainor in precedenza si era detta sorpresa dopo aver appreso del presunto comportamento tossico del gruppo. Il marito di Trainor, Daryl Sabara, ha recentemente affermato che non c’è “nessun dramma” tra sua moglie e Tisdale. Nel saggio “incriminato”, Tisdale French, ha mantenuto l’anonimato sulle donne del suo ex gruppo di amiche raccontando cosa le era accaduto: “Se un gruppo di mamme ti fa sentire costantemente ferita, svuotata o esclusa, non è il gruppo di mamme che fa per te. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

