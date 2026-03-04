A Venezia, nel teatro La Fenice, si sono verificati nuovi sviluppi in un clima già teso, con Domenico Muti che ha annunciato le sue dimissioni e ha rinunciato ai compensi. La decisione arriva dopo un periodo di scontri con i sindacati, in un contesto caratterizzato da forti tensioni e polemiche pubbliche. La situazione si aggiunge alle controversie che coinvolgono anche altre figure del mondo culturale.

Non c’è pace sotto il cielo di Venezia, o meglio, tra gli stucchi del Teatro La Fenice. L’ultimo atto di una sceneggiata che va avanti ormai da un po’, e che a questo punto più che mai sa di accanimento ideologico, si è consumato con le dimissioni di Domenico Muti. Il manager culturale, figlio del Maestro Riccardo, ha gettato la spugna: contratto stracciato con effetto immediato e, gesto di rara signorilità, con tanto di rinuncia totale ai compensi già maturati. «Purtroppo il clima che è stato creato non mi permette di portare avanti con serenità il mio incarico. Ho deciso quindi di recedere con effetto immediato dal contratto tra noi in essere, non ritenendo più possibile operare in questa situazione». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Non solo Beatrice Venezi nel mirino. Schiaffo ai sindacati di Domenico Muti: “Clima impossibile”. Si dimette e rinuncia ai compensi

Fenice, Muti lascia: «Questo clima non permette di portare avanti l'incarico. Rinuncio ai compensi»VENEZIA - Domenico Muti, figlio del maestro Riccardo, lascia l'incarico come consulente del Teatro La Fenice di Venezia.

Leggi anche: Beatrice Venezi, Muti Junior lascia la Fenice e attacca i sindacati

Altri aggiornamenti su Beatrice Venezi.

Temi più discussi: Fenice, Beatrice Venezi non dirigerà la prima né il Capodanno: cosa significa; Venezi alla Fenice: un grande teatro non può permettersi una promessa; Beatrice Venezi: Alla Fenice hanno paura del nuovo, il pubblico ha più di 80 anni. O si cambia o i teatri diventano musei; Venezi, alla Fenice il giallo delle consulenze. Bloccavano il welfare mentre hanno dato contratti da 30mila e 39mila euro.

Fenice, scoppia il caso consulenze esterne: «Sono investimenti, Venezi non c'entra nulla»I lavoratori: «Tagliavano il welfare e mettevano soldi per incarichi da 30 mila euro». Interrogazione in consiglio comunale. Domenico Muti dà le dimissioni. Il sovrintendente: «Persa un'opportunità pe ... veneziatoday.it

La Fenice, Beatrice Venezi: Ho scelto la musica e me stessa, non la polemicaLa direttrice d'orchestra: In Italia c'è ancora molto machismo. E rivela: Sto pensando di avere figli Ho scelto di non reagire, di non parlare, perché mi sono resa conto che in quella società la ... adnkronos.com

#DomenicoMuti, figlio del maestro #RiccardoMuti, si dimette da manager del Teatro #Fenice di Venezia visto il clima creatosi per la nomina della direttrice d’orchestra #BeatriceVenezi. E attacca i sindacati: "Così non si può lavorare" x.com

#DomenicoMuti, figlio del maestro #RiccardoMuti, si dimette da manager del Teatro #Fenice di Venezia visto il clima creatosi per la nomina della direttrice d’orchestra #BeatriceVenezi. E attacca i sindacati: "Così non si può lavorare" facebook