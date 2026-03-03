Fenice Muti lascia | Questo clima non permette di portare avanti l' incarico Rinuncio ai compensi

Domenico Muti ha annunciato le sue dimissioni dall’incarico di consulente del Teatro La Fenice di Venezia. L’ha fatto spiegando che il clima attuale non consente di portare avanti il suo ruolo e ha deciso di rinunciare ai compensi previsti. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla direzione del teatro.

VENEZIA - Domenico Muti, figlio del maestro Riccardo, lascia l'incarico come consulente del Teatro La Fenice di Venezia. La decisione è stata comunicata questa mattina, martedì 3 marzo, con una lettera inviata al sovrintendente Nicola Colabianchi, dopo la critiche dei giorni scorsi mosse dai sindacati che in un comunicato hanno parlato di "opacità". «Purtroppo il clima che è stato creato non mi permette di portare avanti con serenità il mio incarico. Ho deciso quindi di recedere con effetto immediato dal contratto tra noi in essere, non ritenendo più possibile operare in questa situazione», ha scritto nel documento riportato dall'Adnkronos. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

