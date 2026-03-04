La Spagna ha dichiarato che non parteciperà a eventuali azioni militari contro l’Iran, affermando di non voler essere complice di una guerra che considerano negativa per il mondo. La posizione è stata comunicata pubblicamente e si riferisce alla possibilità di interventi militari che potrebbero derivare da decisioni di altri Paesi. La dichiarazione si concentra sulla volontà di non coinvolgersi in iniziative militari senza motivazioni che ritengano valide.

La Spagna non sarà "complice di qualcosa di negativo per il mondo", come la guerra in Iran, "semplicemente per paura di rappresaglie da parte di chiunque". Lo dice il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, in una dichiarazione ufficiale al Palazzo della Moncloa dopo le minacce rivolte a Madrid dal presidente Usa, Donald Trump. "La posizione del governo spagnolo si riassume in quattro parole: no alla guerra". Ha detto Sanchez invitando a "non ripetere gli errori del passato". "Il mondo, l'Europa e la Spagna ci sono già passati 23 anni fa, quando un'altra amministrazione statunitense ci trascinò in una guerra in Medio Oriente, una... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Non saremo complici della guerra". La Spagna dice no a Trump

