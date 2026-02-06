Portuali in sciopero contro le guerre la nave israeliana Zim ferma al largo di Livorno | Non saremo mai complici

I portuali di diverse città italiane e europee sono scesi in piazza per protestare contro le guerre. Questa mattina, la nave israeliana Zim si è fermata al largo di Livorno, con il personale che ha dichiarato: “Non saremo mai complici”. La mobilitazione coinvolge porti come Genova, Trieste, Ancona, ma anche città straniere come Bilbao, Tangeri, Amburgo e Marsiglia. Tutti uniti da uno stesso messaggio: rifiutare di lavorare per le guerre.

Mobilitazione in altri trenta scali del Mediterraneo, fermate altre navi: "I porti del mediterraneo siano luoghi di pace" Genova, Livorno, Trieste, Ancona. Ma anche Bilbao, Tangeri, Amburgo, Marsiglia. Tutti fermi uniti da un unico slogan: “I portuali non lavorano per le guerre”. Così quasi trenta porti del Mediterraneo hanno scioperato nella giornata di oggi, venerdì 6 febbraio, manifestando il proprio dissenso contro la guerra e la volontà di non “rendersi complici” di “traffici di armi, privatizzazione delle banchine, militarizzazione dei porti”. Una protesta annunciata nei giorni scorsi che, come effetti immediati, ha portato al blocco della nave israeliana Zim Virginia, ferma al largo delle coste di Livorno senza poter attraccare, a quello della Zim New Zeland al largo di Genova e della Zim Australia che, spiega Usb in una nota, avrebbe dovuto attraccare oggi a Venezia e domani a Ravenna.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Approfondimenti su Portuali Guerre

Venerdì 6 febbraio i portuali di Livorno scendono in piazza per lo sciopero contro le guerre.

Gli scioperi dei portuali italiani sono arrivati questa mattina a Livorno, Genova e Venezia.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Portuali Guerre

Argomenti discussi: Portuali di tutto il mondo uniti contro le guerre e il trasporto di armi; Unione Sindacale di Base: I portuali non lavorano per la guerra, 6 febbraio giornata di lotta internazionale; Lavoratori portuali contro le guerre, oggi sciopero e presidio anche a Genova; Portuali in sciopero contro la guerra, il 6 febbraio si ferma il Mediterraneo.

I portuali contro l’Ice: In Italia ci battiamo contro il fascismo dal 1943 e abbiamo sempre vintoGenova – Inizia con la lettura di un comunicato del Comune, che annuncia il deposito di una proposta di delibera per l'istituzione di un osservatorio permanente per la trasparenza e la sicurezza dei l ... ilsecoloxix.it

Sciopero internazionale dei portuali contro la guerra, Usb: Navi cariche di armi ferme al largo di Livorno, Genova e VeneziaLa mobilitazione coinvolge 21 porti nel Mediterraneo e Nord Europa. Non lavoriamo per la guerra è lo slogan della protesta ... ilfattoquotidiano.it

#6febbraio sciopero internazionale dei porti. I lavoratori e le lavoratrici portuali di tutta Europa sono indisponibili a caricare strumenti di morte, di oppressione e di genocidio. Da loro parte la lotta alle politiche di riarmo dell'Ue. Siamo al loro fianco! x.com

Sciopero dei lavoratori portuali contro i traffici di armi via nave facebook