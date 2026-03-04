Non ripetiamo gli errori dell' Iraq così si gioca con le vite di milioni persone Sanchez risponde a Trump dopo le minacce alla Spagna

Il ministro degli Esteri ha risposto alle minacce di Trump alla Spagna, sottolineando la necessità di evitare errori che possano mettere a rischio la vita di milioni di persone. Ha ricordato che molte guerre sono nate da catene di risposte incontrollate, errori di calcolo o eventi imprevisti, e ha invitato a riflettere prima di agire. La dichiarazione arriva in un momento di tensioni diplomatiche tra i due paesi.

«Spesso le grandi guerre scoppiano per una concatenazione di risposte che sfuggono di mano, per errori di calcolo, per guasti tecnici, per eventi imprevisti, pertanto dobbiamo imparare alla storia. E non possiamo giocare alla roulette russa con il destino di milioni di persone». È quanto ha detto il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, in una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa, all'indomani delle minacce del presidente statunitense Donald Trump di interrompere le relazioni commerciali con Madrid per il rifiuto di autorizzare l'utilizzo delle basi congiunte di Moron e Rota, in Andalucia, nell'operazione israelo-statunitense contro l'Iran.