Non ripetiamo gli errori dell' Iraq così si gioca con le vite di milioni di persone Sanchez risponde a Trump dopo le minacce alla Spagna

Il presidente ha risposto alle minacce di Trump alla Spagna ricordando che spesso le guerre sono il risultato di una serie di errori e imprevisti. Ha sottolineato che non bisogna ripetere gli errori dell’Iraq, poiché queste decisioni possono mettere a rischio le vite di milioni di persone. La discussione si è concentrata sulla necessità di evitare escalation e di considerare attentamente le conseguenze di ogni mossa.

«Spesso le grandi guerre scoppiano per una concatenazione di risposte che sfuggono di mano, per errori di calcolo, per guasti tecnici, per eventi imprevisti, pertanto dobbiamo imparare dalla storia. E non possiamo giocare alla roulette russa con il destino di milioni di persone». È quanto ha detto il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, in una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa, all'indomani delle minacce del presidente statunitense Donald Trump di interrompere le relazioni commerciali con Madrid per il rifiuto di autorizzare l'utilizzo delle basi congiunte di Moron e Rota, in Andalucia, nell'operazione israelo-statunitense contro l'Iran.