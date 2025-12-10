Merv | La nuova commedia romantica natalizia di Prime Video che gioca troppo sul sicuro… senza mai riuscirci
Merv, la nuova commedia romantica natalizia di Prime Video, tenta di conquistare il pubblico con temi classici e un tono rassicurante. Diretto da Jessica Swale e scritto da Dane Clark e Linsey Stewart, il film si presenta come un classico intramontabile, ma rischia di risultare prevedibile e poco innovativo. Ecco una panoramica di questa produzione natalizia.
Il film natalizio di Amazon Prime Video, Merv, è un’opera diretta dalla drammaturga britannica Jessica Swale (“Summerland”) e scritta dal duo Dane Clark e Linsey Stewart. Promesso come un diverso tipo di commedia romantica, il film adotta una premessa intrigante, una sorta di “Genitori in trappola” con un tocco canino, ma fatica a decollare a causa della sua natura eccessivamente sicura e della scarsa alchimia tra i protagonisti. La deliziosa premessa: Un cane depresso e la custodia congiunta. La storia ruota attorno a Russ ( Charlie Cox ), un affascinante insegnante di scuola elementare, e Anna ( Zooey Deschanel ), un’oculista riservata. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
MERV: Commedia romantica del 2025 diretta da Jessica Swale e interpretata da Zooey Deschanel e Charlie Cox nei ruoli di Anna e Russ, una coppia che ha recentemente attraversato la separazione. Il loro rapporto — già fragile — viene messo ulteriorm - facebook.com Vai su Facebook
Merv: e l’arte di rimettere insieme i pezzi, un passo (e una zampa) alla volta - Cast: Zooey Deschanel, Charlie Cox, Ellyn Jameson, Patricia Heaton. Si legge su cinemaserietv.it
