Merv | La nuova commedia romantica natalizia di Prime Video che gioca troppo sul sicuro… senza mai riuscirci

Nerdpool.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Merv, la nuova commedia romantica natalizia di Prime Video, tenta di conquistare il pubblico con temi classici e un tono rassicurante. Diretto da Jessica Swale e scritto da Dane Clark e Linsey Stewart, il film si presenta come un classico intramontabile, ma rischia di risultare prevedibile e poco innovativo. Ecco una panoramica di questa produzione natalizia.

Il film natalizio di Amazon Prime Video, Merv, è un’opera diretta dalla drammaturga britannica Jessica Swale (“Summerland”) e scritta dal duo Dane Clark e Linsey Stewart. Promesso come un diverso tipo di commedia romantica, il film adotta una premessa intrigante, una sorta di “Genitori in trappola” con un tocco canino, ma fatica a decollare a causa della sua natura eccessivamente sicura e della scarsa alchimia tra i protagonisti. La deliziosa premessa: Un cane depresso e la custodia congiunta. La storia ruota attorno a Russ ( Charlie Cox ), un affascinante insegnante di scuola elementare, e Anna ( Zooey Deschanel ), un’oculista riservata. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

