Nuovo ponte oggi il varo show Dalle sorelle Nencioni a Tina Anselmi Fiorentini scegliete voi il nome
Oggi a Firenze si tiene il tradizionale varo del nuovo ponte, un evento che segna il completamento di un progetto iniziato anni fa. Dopo quasi mezzo secolo dall’ultima grande opera sul fiume, le strutture si preparano a collegare le due parti della città. La cerimonia coinvolge diverse figure e si conclude con un invito alla comunità a scegliere il nome dell’infrastruttura.
Firenze, 27 febbraio 2026 – Ventisette febbraio 2026. Oggi, dopo 45 anni dal viadotto di Varlungo, un nuovo ponte collegherà le due sponde fiorentine dell’Arno. Dalle 8 di stamani infatti inizieranno le operazioni di ’varo strutturale’ dell’enorme impalcato realizzato in questi mesi nel cantierone del parco dell’Albereta lungo via Villamagna. PRESSPHOTO Firenze tramvia: il cantiere del nuovo ponte sull’Arno. Foto Marco MoriNew Press Photo C’è la data: Firenze, venerdì 27 febbraio il varo del nuovo ponte sull’Arno: orari e come assistere Tecnicamente, come spiegato in queste ore dagli uffici di Palazzo Vecchio l’impalcato sarà ’appoggiato’ sulla pila realizzata nell’alveo dell’Arno (già visibile da tempo) per poi puntare il ’muso’ verso la sponda di Bellariva. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Nuovo ponte, pronto il varo show: “Così solleveremo l’impalcato”. Corsa per l’apertura a giugnoFirenze, 25 febbraio 2026 – Il varo-show, scatterà presto, forse già entro il week end.
Nuovo ponte, che sprint: il varo alla fine di febbraio. “Sarà una manovra show”Firenze, 24 gennaio 2026 – Oggi il calcestruzzo verrà ’iniettato’ nella pila che sbuca dalle viscere fradicie dell’Arno, il sostegno principe del...
Temi più discussi: Nuovo ponte, pronto il varo show: Così solleveremo l’impalcato. Corsa per l’apertura a giugno; Tramvia, tutto pronto per il varo del nuovo ponte sull'Arno: due zone per i cittadini che vogliono assistere; Firenze, venerdì 27 febbraio il varo del nuovo ponte Bellariva-Anconella: come assistere all'inaugurazione; Nuovo ponte sull'Arno, le foto di giovedì 26 febbraio.
Calusco e il rebus del nuovo ponte sull’Adda: Sorgerà accanto al San MicheleRespinta la proposta dei sindaci di realizzare l'opera lontano dai quartieri abitati. Solo due le possibili alternative: una più a Nord e l’altra a Sud del vecchio attraversamento presente tra Bergamo ... msn.com
Nuovo Ponte di San Michele: serve un focus sul traffico del VimercateseLa futura infrastruttura oggetto di discussione in Commissione Territorio. E il forzista Jacopo Dozio chiede di valutare la compresenza del cantiere con i lavori di Pedemontana. mbnews.it
Da 'ponte Rita Levi Montalcini' a 'ponte Tina Anselmi', la sindaca chiede il parere dei fiorentini VOI COME LO CHIAMERESTE - facebook.com facebook
La vita di Tina Anselmi è stata una testimonianza vivente di tutti i valori nei quali profondamente credeva e di una convinzione in particolare: la libertà non è un’eredità, ma va conquistata ogni giorno. x.com