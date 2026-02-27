A Firenze è stato inaugurato un nuovo ponte sull’Arno, un'opera che rappresenta un momento importante per la città. Sara Funaro ha definito questa giornata storica, sottolineando il lungo periodo di attesa di quasi cinquant’anni. Nel frattempo, un sondaggio ha coinvolto i cittadini, chiedendo quale nome preferiscano per il nuovo ponte, con diverse proposte in fase di valutazione.

SONDAGGIO – “C’è un sondaggio che abbiamo lanciato per il nome del ponte, abbiamo scelto di fare un sondaggio al femminile perché sono tante le donne nel nostro Paese e nella nostra città che hanno una storia da raccontare e che sono anche simboli importanti. Il sondaggio, ovviamente, rimarrà aperto per qualche giorno per dare la possibilità a tutti i cittadini di partecipare e fare in modo che siano loro insieme a noi a scegliere il nome del nuovo ponte”. Fra i nomi inseriti nel sondaggio, votabile sulle piattaforme social della stessa sindaca Funaro, ci sono la scienziata Rita Levi Montalcini, Caterina e Nadia Nencioni, vittime della strage di via de Georgofili, l’ex ministro Tina Anselmi, e Gilda Larocca, protagonista della Resistenza a Firenze. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: nuovo ponte sull’Arno. Funaro: “Giornata storica”. Sondaggio: quale nome vogliamo? Le proposte

Leggi anche: Firenze, nasce il nuovo ponte sull’Arno: la spettacolare manovra in diretta

Che nome dare al nuovo ponte di Firenze? Vota il sondaggioFirenze, 26 febbraio 2026 – Che nome dare al nuovo ponte di Firenze? Tra Bellariva e il Parco dell’Anconella nasce la nuova infrastruttura che...

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Temi più discussi: Un nuovo ponte sull’Arno dopo 45 anni (l’ultimo carrabile è il viadotto di Varlungo): il varo show a Firenze; Tramvia, tutto pronto per il varo del nuovo ponte sull'Arno: due zone per i cittadini che vogliono assistere; Firenze, venerdì 27 febbraio il varo del nuovo ponte Bellariva-Anconella: come assistere all'inaugurazione; Nuovo ponte a Bellariva, appuntamento sull’Arno per il varo-spettacolo.

Firenze, nasce il nuovo ponte sull’Arno: la spettacolare manovra in direttaIl varo della gigantesca struttura tra Bellariva e il Parco dell’Anconella. Dopo 45 anni dal viadotto di Varlungo prende forma il nuovo collegamento sul fiume ... lanazione.it

Firenze | Il giorno del varo del ponte sull’ArnoFirenze: varo ponte sull'Arno tra Gavinana e Bellariva: in corso il sollevamento e la rotazione dell’impalcato da 160 metri ... mobilita.org

Firenze, il varo del nuovo ponte sull'Arno / Diretta - facebook.com facebook

Che nome dare al nuovo ponte di Firenze Vota il sondaggio x.com