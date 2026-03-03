Domani alle 15 si svolgeranno i funerali del piccolo Domenico Caliendo, morto all’età di 4 anni dopo aver ricevuto un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi di Napoli. La cerimonia si terrà presso il Duomo di Nola, dove amici e parenti si raduneranno per l’ultimo saluto al bambino. La notizia ha suscitato grande interesse nella comunità locale.

Sarà domani, 4 marzo, il giorno dell'ultimo saluto al piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 4 anni morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato all'ospedale Monaldi di Napoli. Le esequie si terranno al Duomo di Nola, così come comunicato dalla famiglia. In queste ore, dopo l'incidente probatorio e l'autopsia, la salma del bimbo è stata liberata e restituita ai parenti. Il corpo di Domenico giungerà alle 11 in chiesa. Al funerale potrebbe partecipare anche la premier, Giorgia Meloni, che ha annunciato la possibilità - salvo impegni istituzionali - di venire a Nola per dare il suo addio al bambino ed esprimere le sue condoglianze ai genitori, Patrizia e Antonio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Nola, si terranno domani alle 15 presso il Duomo i funerali del piccolo Domenico Caliendo

I funerali del piccolo Domenico Caliendo domani mercoledì 4 marzo al Duomo di NolaI funerali del piccolo Domenico, il bimbo con il cuore bruciato, si terranno domani, mercoledì 4 marzo, presso la Cattedrale di Nola.

Tutti gli aggiornamenti su Domenico Caliendo

Temi più discussi: Domenico Caliendo, domani i funerali a Nola: Un angelo di 2 anni è volato in cielo; L'ultimo saluto a Domenico: Un angelo di 2 anni è volato in cielo, domani lutto cittadino a Nola.; I funerali del piccolo Domenico Caliendo domani mercoledì 4 marzo al Duomo di Nola; Domenico Caliendo: domani alle 15 i funerali nel Duomo di Nola, attesa la premier Meloni, oggi autopsia.

Domenico Caliendo, domani i funerali a Nola: «Un angelo di 2 anni è volato in cielo»Si terranno domani alle 15 nel Duomo di Nola i funerali di Domenico Caliendo, il bimbo morto all'ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore danneggiato. Lo ha reso ... ilmattino.it

Domani i funerali di Domenico Caliendo, il sindaco di Nola proclama il lutto cittadinoDomani Nola si fermerà per i funerali del piccolo Domenico Caliendo. Il primo cittadino, Andrea Ruggiero, ha proclamato per l'occasione il lutto cittadino: Nola si stringe a mamma Patrizia e papà Ant ... internapoli.it

Domenico Caliendo, domani i funerali a Nola. I genitori: «Un angelo di 2 anni è volato in cielo» facebook

Domenico Caliendo, conclusa l'autopsia. «Nessuna lesione evidente al cuore nella fase dell'espianto». Domani i funerali x.com