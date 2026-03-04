Funerali del piccolo Domenico | il feretro è arrivato in chiesa Attesa la premier Meloni

Il feretro del piccolo Domenico è stato portato nella chiesa di Nola, dove si svolgono i funerali. All’esterno della cattedrale si sono radunate molte persone, tra applausi e pianti, visibilmente commosse. Tra i presenti c’è anche la premier Meloni, che ha assistito alla cerimonia. La giornata è caratterizzata da un’atmosfera di grande partecipazione e dolore.

Applausi, pianti, tanta commozione all'esterno della Cattedrale di Nola, dove poco fa è arrivato il feretro del piccolo Domenico, morto qualche giorno fa dopo il trapianto di cuore fallito il 23 dicembre. Tante persone sono accorse ad abbracciare Patrizia, la mamma del piccolo, che alla vista della bara è scoppiata in lacrime. La camera ardente ha avuto inizio alle ore 11, in attesa del feretro c'era il sindaco di Nola, Andrea Ruggieri. Sulla bara bianca del piccolo Domenico c'è la sua foto con un peluche. Centinaia di persone si avvicinano alla bara per dare l'ultimo saluto al piccolo. Nella cittadina campana c'è lutto cittadino.