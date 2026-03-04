Noi italiani lasciati in sospeso a Dubai tra silenzio attesa e richieste ignorate

Un residente in provincia di Brindisi racconta di essere bloccato a Dubai da giorni, insieme a migliaia di italiani, a seguito dello scoppio del conflitto tra Stati Uniti e Iran. La persona descrive un clima di silenzio e attesa, con richieste di assistenza che restano senza risposta. La cancellazione quasi totale dei voli verso l’Italia ha lasciato molte persone in sospeso, senza indicazioni chiare sulla ripresa dei collegamenti.

Lo sfogo di uno dei brindisini bloccati negli Emirati arabi, a seguito dello scoppio della guerra tra Usa e Iran: “Perché far passare l’idea che tutto sia sotto controllo quando non lo è?" Pubblichiamo di seguito lo sfogo di una persona residente in provincia di Brindisi che da giorni, insieme a migliaia di italiani, a seguito dello scoppio della guerra fra Usa e Iran, si ritrova bloccato a Dubai, a causa della cancellazione di quasi la totalità dei voli verso l'estero. In questo sfogo viene denunciata la mancanza di una adeguata assistenza da parte delle autorità italiane. Questo non è uno sfogo impulsivo. È un richiamo. Perché quello che sta succedendo qui negli Emirati Arabi Uniti deve essere detto chiaramente, senza filtri e senza diplomazia di facciata. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

