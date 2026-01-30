Il 29 gennaio 2026, a Ancona, i familiari delle vittime della strage di Corinaldo sono saliti sul palco del Consiglio regionale per chiedere giustizia. Da anni, denunciano, nessuno ascolta le loro richieste. La loro voce si perde nel silenzio delle istituzioni, che continuano a ignorare il dolore di chi ha perso figli, sorelle e amici quella tragica notte. Ora vogliono risposte e che le istituzioni si facciano avanti, senza più rinvii.

Il 29 gennaio 2026, nel salone del Consiglio regionale delle Marche a Ancona, una delegazione di familiari delle vittime della strage di Corinaldo ha tenuto una conferenza stampa per denunciare un silenzio istituzionale che, secondo loro, si protrae da anni. L’evento, che ha visto la partecipazione di genitori, fratelli e parenti di chi perse la vita nell’incendio della discoteca Lanterna Azzurra, è stato l’ennesimo tentativo di richiamare l’attenzione su una vicenda che, nonostante l’orrore del dramma, sembra essersi arenata nel dimenticatoio delle priorità politiche e giudiziarie. La tragedia risale all’8 dicembre 2018, quando un’onda di panico scaturita da un incendio iniziato in un locale notturno causò la morte di sei persone: cinque minorenni e una madre di 39 anni, che si trovava lì con i figli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Famiglie vittime Corinaldo: silenzio istituzionale dopo il dramma, richieste di giustizia ignorate

Approfondimenti su Corinaldo Vittime

Le famiglie delle vittime della tragedia di Corinaldo si rivolgono alle autorità, evidenziando somiglianze con il dramma di Crans-Montana.

Le famiglie delle vittime della tragedia di Corinaldo hanno scritto alla Premier, chiedendo supporto e attenzione.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Corinaldo Vittime

Argomenti discussi: Strage Corinaldo, i parenti delle vittime: Noi abbandonati, per Crans-Montana Stato c'è.

Strage Corinaldo, i parenti delle vittime: Noi abbandonati, per Crans-Montana Stato c'èLeggi su Sky TG24 l'articolo Strage Corinaldo, i parenti delle vittime: 'Noi abbandonati, per Crans-Montana Stato c'è' ... tg24.sky.it

Strage Corinaldo/ Papà Mattia Orlandi: Quel locale non doveva aprire, tutti devono saperloLa strage di Corinaldo con l'intervista al papà di Mattia Orlandi: ecco che cosa ha detto sulla tragedia della Lanterna Azzurra ... ilsussidiario.net

Crans-Montana, legale di alcune famiglie delle vittime denuncia: "I Moretti influenzano le deposizioni dei dipendenti". Riunione organizzata una settimana dopo il rogo. Jessica nega: "Si sono riuniti tra loro" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/ - facebook.com facebook

Jacques Moretti libero, la dura reazione delle famiglie delle vittime: “Inammissibile”. Richiamato l’ambasciatore #CransMontana x.com