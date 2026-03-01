Italiani a Dubai | allerta ma senza panico tra i connazionali attesa per la riapertura dell’aeroporto

Dopo l’esplosione avvenuta all’hotel Palm Jumeirah, i cittadini italiani a Dubai mostrano segnali di allerta senza però alimentare il panico. La giornata si svolge in modo tranquillo sulla Palm Jumeirah, mentre si attende con ansia la riapertura dell’aeroporto. La situazione rimane sotto osservazione, con gli italiani presenti nella zona che continuano a seguire gli aggiornamenti senza particolari tensioni.

Una domenica apparentemente normale sulla Palm Jumeirah, ma con alta attenzione tra i cittadini italiani presenti a Dubai dopo l’esplosione all’hotel Palm Jumeirah. L’aeroporto della città è ancora chiuso e non ci sono indicazioni certe sulla riapertura. La Farnesina ha convocato una riunione straordinaria con il ministro degli Esteri Antonio Tajani e gli ambasciatori in Iran e nella regione per monitorare le operazioni militari israeliane e statunitensi. È stata istituita una “Task Force Golfo” per supportare le ambasciate e i consolati italiani e gestire le numerose richieste di assistenza dei cittadini bloccati nei Paesi del Golfo. Le autorità locali e le compagnie aeree stanno offrendo supporto, tra cui sistemazioni alberghiere temporanee. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Leggi anche: La Farnesina: task force per gli italiani nell’area del Golfo

