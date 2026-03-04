No gli italiani non saranno chiamati a combattere in Iran | cosa sono le liste di leva pubblicate dai Comuni

I Comuni italiani hanno pubblicato le liste di leva dei nati nel 2009, suscitando timori tra alcune persone riguardo a una possibile chiamata alle armi. Tuttavia, non ci sono indicazioni che gli italiani saranno coinvolti in operazioni militari in Iran. La questione riguarda esclusivamente la consultazione delle liste di leva e non comporta azioni immediate o obblighi di reclutamento.

La pubblicazione da parte dei Comuni delle liste di leva dei nati nel 2009 ha riacceso la preoccupazione di alcuni su una possibile chiamata alle armi e sul ripristino del reclutamento obbligatorio. I cittadini potranno sul serio essere costretti a combattere? Facciamo un po' di chiarezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leva militare e guerra, chi c’è nelle liste dei nomi dei Comuni italianiIn Italia il servizio militare obbligatorio non esiste più dal 2005, ma ogni anno vengono comunque aggiornate le liste di leva.

