Leva militare e guerra chi c’è nelle liste dei nomi dei Comuni italiani

In Italia, dal 2005 il servizio militare obbligatorio è stato abolito, ma ogni anno vengono comunque pubblicate le liste di leva aggiornate dai Comuni. Questi elenchi contengono i nomi delle persone da convocare in caso di necessità e vengono compilati regolarmente per rispettare le disposizioni legislative. Le liste rappresentano un adempimento amministrativo che si rinnova periodicamente.

In Italia il servizio militare obbligatorio non esiste più dal 2005, ma ogni anno vengono comunque aggiornate le liste di leva. Si tratta degli elenchi comunali che includono tutti i cittadini che compiono 17 anni nel corso dell’anno. Un passaggio amministrativo che non comporta alcuna chiamata alle armi, ma che resta previsto dalla normativa vigente per eventuali esigenze future. Il manifesto di leva militare viene generalmente aggiornato tra gennaio e febbraio. Nei registri vengono inseriti i nominativi dei ragazzi che compiono 17 anni nell’anno di riferimento: per il 2026, ad esempio, figurano i nati nel 2009, mentre nel 2025 erano stati iscritti i nati nel 2008. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

