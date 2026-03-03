trump risponde alla minaccia iraniana dopo morte di khamenei

Questo fine settimana, le forze statunitensi e israeliane hanno condotto attacchi aerei coordinati contro l’Iran, in risposta alla minaccia iraniana dopo la morte di Khamenei. L’azione militare si è verificata in un momento di crescente tensione tra le parti, senza che siano stati comunicati dettagli sui bersagli o sui danni subiti. La situazione rimane molto tesa tra i paesi coinvolti.

In un drammatico inasprimento della situazione, questo fine settimana le forze statunitensi e israeliane hanno effettuato attacchi aerei coordinati contro l’Iran. A seguito degli attacchi, l’Iran ha lanciato una minaccia agghiacciante agli Stati Uniti e Donald Trump ha risposto. Donald Trump ha ordinato gli attacchi aerei sabato in coordinamento con Israele dopo che i servizi segreti hanno indicato che le forze statunitensi e israeliane potevano colpire contemporaneamente diversi leader e religiosi iraniani di alto rango in un complesso a Teheran, secondo due fonti vicine alla pianificazione. Domenica è stata diffusa la notizia che il leader supremo dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, era stato ucciso. 🔗 Leggi su Newsner.it

Leggi anche: Khamenei ucciso dai raid, giallo sulla morte di Ahmadinejad. Trump: "Ho accettato di parlare con la leadership iraniana". Il comando Usa: "Distrutto quartier generale dei pasdaran"

Alla Tv iraniana danno la morte di Khamenei, il video perfido dei dissidenti diventato virale: cosa fanno mentre lui piange a dirottoLa conferma della morte di Ali Khamanei è arrivata dalla Tv iraniana, con l’annunciatore che fatica a leggere il comunicato sull’uccisione della...

Trump minaccia l'Iran: una potente armata si sta avvicinando

Trump: «L'Iran è una minaccia colossale per noi. Li stiamo massacrando»«Continuiamo a condurre operazioni su vasta scala in Iran. Avevamo programmato quattro settimane per eliminare la leadership iraniana e ci abbiamo messo un'ora. Siamo in anticipo ... ilgazzettino.it

Iran, Trump alla Casa Bianca: Teheran minaccia colossale per l’AmericaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump nella prima conferenza stampa dopo l’attacco all’Iran ... affaritaliani.it

Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Trump: «Stiamo massacrando l’iran». Ma Teheran risponde ai colpi La guerra ci costa 100 milioni al giorno. Stretto di Hormuz inavvicinabile: il Qatar stoppa la produzione di gas e il prezzo fa un balzo del 39%. Forti rialzi anc - facebook.com facebook

Il presidente degli #StatiUniti #Trump risponde alle minacce di #Teheran: "In caso di attacco colpiremo con una forza mai vista prima" x.com