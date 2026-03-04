No alla guerra | così la Spagna di Pedro Sanchez sfida Trump che l' ha presa malissimo

La posizione del governo spagnolo si riassume in tre parole: "No alla guerra". A pochi giorni dall'attacco americano all'Iran, che ha scatenato il caos in Medio Oriente e colto di sorpresa molti alleati - Italia compresa - l'unica presa di posizione netta tra i Paesi europei contro la nuova campagna militare lanciata da Donald Trump arriva da Madrid. "Noi siamo con il diritto internazionale e con la pace", ha dichiarato il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez. Il premier ha parlato direttamente alla nazione per spiegare ai cittadini come la Spagna intende affrontare la crisi iraniana.

«No alla guerra, così si gioca con le vite di milioni persone». Sanchez risponde a Trump dopo la minaccia alla Spagna«Spesso le grandi guerre scoppiano per una concatenazione di risposte che sfuggono di mano, per errori di calcolo, per guasti tecnici, per eventi...

Sánchez risponde a Trump: «La Spagna non sarà complice della guerra, così iniziano i disastri dell'umanità» | La minaccia a MadridPedro Sánchez tira dritto e ribadisce il suo «No alla guerra», nonostante le minacce di Donald Trump.

spagna di pedro no alla guerra cosìIran, Pedro Sanchez: la posizione della Spagna è no alla guerraLa posizione della Spagna si riassume in poche parole: no alla guerra. E' quanto ha detto il presidente del governo spagnolo all'indomani delle minacce del presidente statunitense Donald Trump di in ... tg24.sky.it

spagna di pedro no alla guerra cosìSánchez ribadisce: «No alla guerra contro l'Iran, la Spagna non sarà complice: è così che iniziano i disastri dell'umanità. Non siamo con gli ayatollah, ma con la pace»Sánchez ha difeso la posizione del suo governo progressista e ha ricordato i precedenti della guerra in Iraq. Senza citare direttamente Trump, ha poi insinuato che l'operazione di Usa e Israele contro ... corriere.it

