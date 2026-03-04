No al Ddl Buongiorno 8 marzo con il corteo rumoroso di Pronto Donna

L’associazione Pronto Donna, che gestisce l’unico centro antiviolenza della provincia di Arezzo, ha deciso di organizzare un corteo per domenica 8 marzo. L’evento sarà caratterizzato da musica, cartelli colorati e un corteo rumoroso, con l’obiettivo di celebrare la giornata internazionale delle donne e sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della parità e della lotta alla violenza.

L'associazione Pronto Donna, che gestisce l'unico centro antiviolenza della provincia di Arezzo, organizza per domenica 8 marzo un grande corteo, festoso, rumoroso e colorato. L'occasione è quella della Giornata Internazionale della Donna che unisce, anche in questo caso, le persone e le organizzazioni del territorio aretino impegnate nella difesa dei diritti delle donne e nel contrasto all'arretramento della società tutta. L'appuntamento, al quale stanno aderendo tante realtà aretine, è fissato per le 15 con partenza da Piazza San Jacopo, nel centro di Arezzo. Il corteo si snoderà poi lungo Corso Italia, transiterà in Piazza San Francesco, Guido Monaco, via Roma e di nuovo in Piazza San Jacopo.