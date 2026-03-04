No al DDL Buongiorno il Corteo rumoroso per la Giornata internazionale della Donna

Il 4 marzo 2026 ad Arezzo si è svolto un corteo rumoroso in occasione della Giornata internazionale della Donna. Centinaia di persone si sono radunate per manifestare, seguendo un percorso stabilito e con numerose adesioni provenienti da diverse realtà. La manifestazione ha coinvolto partecipanti di varia età, che hanno attraversato le strade principali della città. La protesta si è conclusa senza incidenti.

Arezzo, 4 marzo 2026 – : il percorso e tutte le adesioni. L'associazione Pronto Donna, che gestisce l'unico centro antiviolenza della provincia di Arezzo, organizza per domenica 8 marzo un grande corteo, festoso, rumoroso e colorato. L'occasione è quella della Giornata Internazionale della Donna che unisce, anche in questo caso, le persone e le organizzazioni del territorio aretino impegnate nella difesa dei diritti delle donne e nel contrasto all'arretramento della società tutta. L'appuntamento, al quale stanno aderendo tante realtà aretine, è fissato per le 15 con partenza da Piazza San Jacopo, nel centro di Arezzo.