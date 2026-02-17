Caso Pifferi perché la Procura ricorre contro l'assoluzione delle due psicologhe coinvolte nel caso Pifferi

Il pubblico ministero Francesco De Tommasi di Milano ha deciso di presentare ricorso contro l’assoluzione delle due psicologhe coinvolte nel caso Alessia Pifferi, che ha ucciso la sua bambina. La decisione arriva dopo aver esaminato le prove e le testimonianze raccolte durante il processo. Le psicologhe avevano assistito la madre prima e dopo il fatto, ma il pm ritiene che ci siano elementi che dimostrano una loro responsabilità. La vicenda si è sviluppata anche grazie a un'attenzione mediatica crescente, che ha portato alla luce dettagli sulla gestione delle consulenze psicologiche.

Il pm di Milano Francesco De Tommasi ricorre contro l'assoluzione delle due psicologhe coinvolte nel caso Alessia Pifferi, condannata all'ergastolo per l'omicidio della figlia. Alessia Pifferi e la perizia "strumentale": ecco perché la Procura di Milano ricorre contro l'assoluzione delle due psicologhe. Secondo il pm l'unica finalità delle due professioniste del carcere di San Vittore era quella di ottenere almeno la seminfermità mentale ed evitare l'ergastolo alla donna. Caso Pifferi, la sorella Viviana: La vita di una bambina non può valere 24 anni di carcere. Nel processo si è sempre parlato di Alessia Pifferi, mentre Diana non è stata mai più nominata. Aveva una voglia di vivere pazzesca.