Vittorio Brumotti in prima serata su Rai2 spunta l'ipotesi per un nuovo programma di informazione

Vittorio Brumotti ha ricevuto una proposta per condurre un nuovo programma serale su Rai2, dopo che il direttore dell’approfondimento, Paolo Corsini, ha notato il suo lavoro come inviato di Striscia la Notizia. La decisione nasce dall’interesse per il suo stile diretto e la capacità di raccontare le storie più difficili, anche grazie alle sue esperienze sul campo. Recentemente, Brumotti ha partecipato a diverse inchieste sul territorio, attirando l’attenzione di chi decide i nuovi progetti televisivi. La possibilità di vederlo in prima serata si fa sempre più concreta.

