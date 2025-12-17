Nidi comunali aiuti alle famiglie
Il Comune di Recanati ha adottato misure di sostegno economico per le famiglie che frequentano gli asili nido comunali, al fine di alleviare le spese e favorire l'accesso ai servizi educativi per i più piccoli.
Il Comune di Recanati ha disposto misure di sostegno economico alle famiglie che usufruiscono dell’ asilo nido comunale. L’amministrazione anche quest’anno potrà beneficiare di un finanziamento regionale, da erogare a sostegno degli aventi diritto all’esenzione dalle rette degli asili nido comunali. Il Comune, inoltre, dedicherà la somma a disposizione nelle proprie casse di 16.705 euro per due ulteriori misure a favore delle famiglie dei bimbi frequentanti l’asilo nido comunale non esentate dal pagamento: la prima è diretta a coprire le morosità maturate negli anni passati delle famiglie che si trovano in difficoltà economiche; con la seconda, invece, si intende fornire una premialità per le famiglie in regola con i pagamenti, grazie alla copertura della rata di novembre, a esclusione del costo dei pasti. Ilrestodelcarlino.it
