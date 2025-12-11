artigiano in fiera ingresso anticipato ai varchi

L'Artigiano in Fiera, in programma fino al 14 dicembre a Fieramilano Rho, si prepara ad affrontare una sfida organizzativa a causa dello sciopero generale nazionale proclamato dalla CGIL per domani, che influenzerà l'accesso ai varchi e la regolare fruizione dell'evento.

Lo sciopero generale nazionale proclamato dal sindacato CGIL per domani pone una sfida organizzativa per Artigiano in Fiera, la più grande manifestazione al mondo dedicata agli artigiani e alle micro-piccole imprese in programma fino al 14 dicembre a Fieramilano Rho. Gli inevitabili disagi logistici e organizzativi causati dall’agitazione - in particolare nel settore dei trasporti e dei servizi - rischiano di compromettere il normale svolgimento della giornata e di limitare l’afflusso di pubblico. Questo si traduce in un danno potenziale per i 2.800 artigiani presenti alla manifestazione, per molti dei quali, soprattutto quelli provenienti dai Paesi più poveri, rappresenta un momento cruciale per stabilire contatti e garantire la continuità del proprio lavoro artigianale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it