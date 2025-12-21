Infortunio Nico Gonzalez | si ferma l’argentino le sue condizioni dopo Girona Atletico Madrid La Juve osserva la situazione

Infortunio Nico Gonzalez: le condizioni dopo Girona Atletico Madrid dell’esterno argentino, la Juventus osserva la situazione. Brutte notizie dalla Spagna per l’ Atletico Madrid e per Diego Simeone. La trasferta di campionato contro il Girona si è trasformata in un incubo per uno degli uomini più attesi: Nico Gonzalez. L’esterno offensivo argentino, arrivato alla corte dei Colchoneros dopo l’esperienza con la maglia della Juventus, è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo appena venticinque minuti di gioco, vittima di un infortunio di natura muscolare che lascia poco spazio all’ottimismo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

