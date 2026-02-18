Il prefetto premia il vice brigadiere per l' arresto dei rapinatori | Esempio per i più giovani

Il prefetto Guido Aprea ha premiato oggi il vice brigadiere Giuseppe Conte per aver catturato dei rapinatori armati, episodio avvenuto lo scorso mese. La sua prontezza e determinazione hanno portato all’arresto di due criminali armati che minacciavano un negozio nel centro di Brindisi. Il riconoscimento si è svolto alla presenza del comandante dei carabinieri di Puglia, generale Iacopo Mannucci Benincasa. L’evento ha sottolineato il valore del lavoro di squadra e il ruolo degli agenti di polizia nel mantenere la sicurezza. Il vice brigadiere è stato lodato come esempio per i giovani.

Il prefetto, nell’occasione, ha espresso il proprio apprezzamento per il coraggio e il senso del dovere dimostrati dal vice brigadiere il quale, al momento dei fatti fuori dal servizio, ha intrapreso senza esitazione le prime azioni che si sono rivelate determinanti per il successivo rintraccio dei malviventi, ingaggiando con la propria auto un lungo inseguimento con i rapinatori, preoccupandosi di preservare i passanti e, al contempo, fornendo importanti informazioni ai colleghi della centrale operativa. Il militare, invero, non ha desistito dalla valorosa azione nonostante i plurimi tentativi di resistenza attiva da parte dei malviventi.🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Palmi. Proposta onorificenza per il Vice Brigadiere Pietro Scalzone, eroe del soccorso civile Leggi anche: I carabinieri festeggiano i 100 anni del vice brigadiere Domenico Ammirata Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: A Giovanna Terzi Bosatelli, vice presidente del gruppo Polifin Spa il premio Standout Woman Award 2026; Mariangela Gualtieri oggi riceve il premio Emilia-Romagna cultura 2026 -; Lavori per l'America's Cup, il prefetto: I cittadini di Bagnoli vogliono notizie. Falconio: Sospensione impossibile; Torino, alla campionessa di scherma Arianna Errigo il Premio Etico. CRONACA | A 81 anni dalla morte a Dachau, la città rende omaggio al funzionario che salvò migliaia di perseguitati. Cerimonia solenne con il Prefetto Ferraro e il Questore Panvino: "Il suo esempio ispira il nostro impegno quotidiano" facebook