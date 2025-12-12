Napoli 2 milioni di euro scomparsi dalle casse dei carabinieri | condannato a 9 anni brigadiere in pensione

Un brigadiere in pensione è stato condannato a 9 anni di reclusione per peculato militare, dopo aver sottratto circa 2 milioni di euro dalle casse del Comando Legione Carabinieri Campania. L'inchiesta ha portato alla luce un grave episodio di malversazione all’interno delle forze dell’ordine, suscitando scalpore e preoccupazione nella regione.

