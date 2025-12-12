Napoli 2 milioni di euro scomparsi dalle casse dei carabinieri | condannato a 9 anni brigadiere in pensione

Un brigadiere in pensione è stato condannato a 9 anni di reclusione per peculato militare, dopo aver sottratto circa 2 milioni di euro dalle casse del Comando Legione Carabinieri Campania. L'inchiesta ha portato alla luce un grave episodio di malversazione all’interno delle forze dell’ordine, suscitando scalpore e preoccupazione nella regione.

È stato condannato per peculato militare il brigadiere in congedo accusato di avere sottratto, negli anni, 2 milioni di euro custoditi nelle casse del Comando Legione Carabinieri Campania. Fanpage.it Napoli, 2 milioni di euro scomparsi dalle casse dei carabinieri: condannato a 9 anni brigadiere in pensione - È stato condannato per peculato militare il brigadiere in congedo accusato di avere sottratto, negli anni, 2 milioni di euro custoditi nelle casse del ... fanpage.it Si appropriò di 2 milioni dell'Arma, carabiniere condannato a 9 anni - Si è concluso con una condanna a oltre nove anni di reclusione il processo celebrato dinnanzi al Tribunale Militare di Napoli (presieduto da giudice Filippo Verrone) che ha visto imputato il brigadier ... ansa.it

