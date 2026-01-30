la ricerca artistica di michael e smith tra scultura e installazione

Quando si entra nella mostra ’CC’ di Michael E. Smith a Palazzo Bentivoglio, si resta subito colpiti dal mistero che avvolge le sue opere. La sua ricerca tra scultura e installazione si presenta come un viaggio enigmatico, lasciando spazio all’interpretazione di chi osserva. Le stanze sono piene di dettagli che sfuggono a una prima occhiata, invitando il pubblico a scoprire lentamente il senso nascosto dietro ogni pezzo.

È tutta un grande mistero, a una prima occhiata, la mostra ’CC’ di Michael E. Smith, nel momento in cui si scendono le scale di Palazzo Bentivoglio. E solo se si vorrà essere curiosi, andare oltre la superficie come suggerisce il titolo ’see see’ (guarda guarda), si potrà entrare da oggi nel mondo dell’artista americano classe 1977, che ha sviluppato una pratica scultorea e installativa che impiega materiali di consumo, oggetti trovati (anche qui a Bologna, per l’occasione) e residui del quotidiano, spesso selezionati per il loro stato di usura, mettendoli in relazione con lo spazio fisico della mostra, in questo caso il vasto spazio espositivo ricavato dal 2019, nei sotterranei cinquecenteschi in via del Borgo San Pietro 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

