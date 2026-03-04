Nessuna rottura tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo le foto insieme | Condividono passione e quotidianità

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo sono stati fotografati insieme a Milano, smentendo le voci di una rottura. La coppia, che ha condiviso momenti di quotidianità, si è mostrata più unita e affiatata rispetto alle notizie circolate di recente. Le immagini testimoniano la loro presenza con sguardi e atteggiamenti che evidenziano una relazione ancora solida e condivisa.

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo non si sono lasciati. Contrariamente ai recenti gossip, la coppia è stata avvistata insieme a Milano ed è apparsa più complice che mai. "Condividono passione e quotidianità", si legge ad accompagnare gli scatti.