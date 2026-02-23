Elisabetta Canalis a Milano senza Alvise Rigo si sarebbero lasciati | Non figura tra le sue priorità

Elisabetta Canalis è a Milano da sola, perché avrebbe deciso di mettere fine alla relazione con Alvise Rigo. La showgirl si trova in città durante la settimana della moda, senza il suo ex compagno, che aveva annunciato pubblicamente il loro legame a dicembre. La sua presenza senza Rigo fa pensare che la coppia si sia ormai allontanata definitivamente. La sua visita nella capitale della moda suscita curiosità tra i fan e i media.

