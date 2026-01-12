Nonostante la tregua dichiarata a Gaza, le violenze proseguono. Nelle ultime 24 ore, almeno sei palestinesi sono stati uccisi o feriti dalle truppe dell’IDF, con i corpi di due persone portati negli ospedali della Striscia. La situazione rimane complessa e fragile, evidenziando come le ostilità continuino anche in assenza di scontri aperti.

La tregua a Gaza resta formalmente in vigore, ma sul terreno si continua a combattere. Nelle ultime 24 ore gli ospedali della Striscia hanno ricevuto i corpi di due palestinesi uccisi durante questo periodo di cessate il fuoco e di altre cinque persone morte in precedenza. A riferirlo è il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, che non ha indicato né i luoghi degli attacchi né l’identità di tutte le vittime. Secondo quanto riportato da media arabi e palestinesi, almeno due dei decessi più recenti sarebbero avvenuti nel sud della Striscia, nei pressi di Khan Younis. L’ospedale Nasser avrebbe ricevuto i corpi di Mahmoud Burayka, 40 anni, e di Atef al-Bayouk, descritto come un giovane uomo, colpiti da attacchi di droni israeliani sul lato controllato da Hamas della linea di cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Gaza, la tregua non ferma le morti: in 24 ore almeno sei palestinesi sono stati uccisi e diversi sono stati feriti dalle truppe dell’Idf

Nel 2025 sono stati uccisi 67 giornalisti, quasi la metà assassinati dall'Idf a Gaza

