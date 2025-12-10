Atalanta Chelsea Palladino nel post gara | Oggi i ragazzi sono stati perfetti in difesa sono stati impressionanti Hanno avuto coraggio

Dopo la sconfitta contro il Chelsea, Palladino ha elogiato la prestazione dei suoi giocatori, sottolineando la loro difesa e il coraggio dimostrato. L'allenatore si è concentrato sulle sfide future, evidenziando l'importanza di migliorare in campionato, mentre la partita di Champions League si è conclusa con la vittoria degli inglesi.

Atalanta Chelsea, Palladino: «Qualificazione diretta? Ora mi focalizzo su quella del campionato, siamo troppo indietro» La sfida tra Atalanta e Chelsea, valida per la sesta giornata della League Phase di Champions League, si è chiusa con il successo degli inglesi. Entrambe le squadre erano arrivate al match a quota 10 punti, con l'obiettivo di conquistare tre .

Il cartoncini in alto, il nerazzurro che colora San Siro e la New Balance Arena, le notti di Champions vicine ma distanti e la risposta italiana allo stra-potere inglese Atalanta-Chelsea ed Inter-Liverpool iniziano adesso, e almeno sugli spalti non sembra ess - facebook.com Vai su Facebook

A Bergamo, l’Atalanta ha battuto il Chelsea 2-1, conquistando tre punti fondamentali nella sesta giornata della fase a gironi di Champions League. La rete del vantaggio dei Blues arriva con João Pedro al 25'. Ma nella ripresa l’Atalanta ribalta il risultato: Vai su X

Atalanta, a breve la conferenza di Palladino nel post gara - 23:00 – Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro il Chelsea nel post. Come scrive tuttomercatoweb.com