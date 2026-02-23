Kjetil Knutsen, tecnico del Bodo, provoca ancora l’Inter dicendo che i nerazzurri sottovalutano il clima e il campo in vista della partita. La sua dichiarazione arriva dopo le parole di Chivu, che aveva criticato le condizioni di gioco. Knutsen sottolinea che giocare a San Siro rappresenterà una sfida, ma anche un’opportunità per la sua squadra. La tensione tra le due parti si fa sempre più palpabile in questa vigilia.

La vigilia di Inter-Bodo Glimt si è surriscaldata nelle conferenze stampa dei rispettivi allenatori. Dopo il confronto di Chivu con i giornalisti norvegesi, anche Kjetil Knutsen ha punzecchiato i nerazzurri: "Per noi giocare a San Siro sarà invece un regalo. ma restiamo umili". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bordon racconta l’unico precedente dell’Inter in casa del Bodo Glimt: “Campo quasi ghiacciato e neve ai bordi”Ivano Bordon ricorda il primo incontro tra BodoGlimt e Inter, avvenuto in condizioni estreme.

Inter-Bodo Glimt, l’allenatore Knutsen accusa: rischio comportamenti antisportivi e simulazioni in campo.L’allenatore del Bodo Glimt, Knutsen, ha sollevato preoccupazioni sulla partita contro l’Inter, sottolineando che potrebbero verificarsi comportamenti antisportivi e simulazioni in campo.

Knutsen, tecnico del Bodo, istiga ancora l’Inter: Parlano di campo e freddo? Sono poco furbi…Clima caldo alla vigilia di Inter-Bodo Glimt e non solo perché le temperature a Milano saranno ben più alte di quelle trovate dai nerazzurri dalla deludente trasferta in Norvegia di una settimana fa q ... fanpage.it

Inter, il tecnico del Bodo Glimt punge Chivu per la polemica dell’andata sul sintetico: paragone al veleno col CityL’allenatore del Bodo Glimit Knutsen non ha preso bene le lamentele all'andata dell'Inter sul campo sintetico dell’Aspmyra Stadion: la frecciata in conferenza stampa ... sport.virgilio.it

Le polemiche interiste per il campo del Bodo Knutsen, tecnico del club norvegese, cita il Manchester, anch'esso caduto nel sintetico qualche settimana fa: "Quelli del City non hanno neanche nominato il campo, hanno fatto solo complimenti a noi" "Ora siamo - facebook.com facebook

Meglio salmonari che dinosauri, meglio studenti che bulli: la lectio di calcio del #BodøGlimt. Di @MarcoGiordano6 Il tecnico norvegese #Knutsen ha presentato un'evoluzione del calcio relazionale e ha battuto l' #Inter con una squadra da 10 milioni di monte in x.com