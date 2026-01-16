Scontro tra due auto in tangenziale una si ribalta e finisce nel parcheggio scambiatore | un ferito grave

Nella mattinata di venerdì 16 gennaio, due veicoli sono entrati in collisione sulla tangenziale Sud di Parma, poco prima della rotonda di Pittarosso e vicino al parcheggio scambiatore. L’incidente ha provocato il ribaltamento di una delle auto, che è finita nel parcheggio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e si registrano conseguenze gravi per uno dei conducenti. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Nella mattinata di venerdì 16 gennaio due auto si sono scontrate, per cause in corso di accertamento, mentre percorrevano la tangenziale Sud di Parma, poco prima della rotonda di Pittarosso e di fianco al parcheggio scambiatore. Secondo le prime informazioni una delle due auto si sarebbe.

