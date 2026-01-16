Scontro tra due auto in tangenziale una si ribalta e finisce nel parcheggio scambiatore | un ferito grave

Da parmatoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di venerdì 16 gennaio, due veicoli sono entrati in collisione sulla tangenziale Sud di Parma, poco prima della rotonda di Pittarosso e vicino al parcheggio scambiatore. L’incidente ha provocato il ribaltamento di una delle auto, che è finita nel parcheggio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e si registrano conseguenze gravi per uno dei conducenti. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Nella mattinata di venerdì 16 gennaio due auto si sono scontrate, per cause in corso di accertamento, mentre percorrevano la tangenziale Sud di Parma, poco prima della rotonda di Pittarosso e di fianco al parcheggio scambiatore. Secondo le prime informazioni una delle due auto si sarebbe. 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Incidente in tangenziale a Rivoli: scontro tra due auto, una si ribalta in carreggiata. Traffico nel caos

Leggi anche: Incidente in viale Regione, scontro tra due auto e una si ribalta: un ferito

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Violento scontro tra un mezzo pesante e due auto, paura sulla tangenziale: due giovani in ospedale; Incidente tra due auto e un camion all'incrocio in via Novara: donna in coma; Maxi scontro all’imbocco della tangenziale di Torino a Stupinigi: vari mezzi coinvolti; Incidente in tangenziale a Stupinigi: coinvolti due veicoli, un'auto si ribalta in carreggiata.

scontro due auto tangenzialeMaxi scontro all’imbocco della tangenziale di Torino a Stupinigi: vari mezzi coinvolti - Scontro con sei mezzi all’imbocco della tangenziale sud di Torino, a Stupinigi: due auto fuori strada, una vittima e traffico paralizzato. quotidianopiemontese.it

scontro due auto tangenzialeViolento scontro tra un mezzo pesante e due auto, paura sulla tangenziale: due giovani in ospedale - Brutto incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 15 gennaio, a Trento. ildolomiti.it

scontro due auto tangenzialeIncidente sulla tangenziale di Foggia, un ferito - Un incidente stradale si è verificato oggi sulla tangenziale di Foggia. ilsipontino.net

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.