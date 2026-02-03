Dal 29 gennaio al 28 febbraio decine di iniziative in tutto il Paese puntano a trasformare in pratica l' accesso equo alle terapie necessarie per chi convive con una malattia rara

Da fine gennaio a fine febbraio, in tutta Italia si moltiplicano le iniziative per migliorare l’accesso alle terapie per chi vive con una malattia rara. Sono decine di eventi e incontri che cercano di mettere in pratica un diritto spesso difficile da esercitare. In Italia, più di due milioni di persone affrontano queste condizioni poco conosciute, che richiedono cure complesse e spesso multidisciplinari. La sfida è far sì che le terapie arrivino a chi ne ha bisogno, senza lunghe attese o ostacoli burocratici.

I n Italia oltre due milioni di persone vivono con una malattia rara, condizioni spesso poco conosciute e che richiedono cure complesse, multidisciplinari, talvolta anche non farmacologiche. Per loro, però, la possibilità di accedere alle terapie non sempre è uguale su tutto il territorio: un farmaco, un ausilio o un percorso riabilitativo possono essere disponibili rapidamente in una Regione e richiedere settimane o mesi in un’altra. Per questo, dal 29 gennaio al 28 febbraio, la campagna nazionale #UNIAMOleforze dedica un intero mese alle malattie rare con eventi, conferenze, incontri scientifici, attività nelle scuole, iniziative sportive e manifestazioni civiche. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dal 29 gennaio al 28 febbraio, decine di iniziative in tutto il Paese puntano a trasformare in pratica l'accesso equo alle terapie necessarie per chi convive con una malattia rara Approfondimenti su Malattie Rare Milano, nasce con una rara malattia che "ruba" sangue al cervello: doppio intervento per un bimbo di 3 mesi A Milano, un bambino di appena tre mesi ha affrontato due interventi chirurgici per una malattia rara. Cinema in lutto, morto il grande attore. Una carriera alle stelle, decine e decine di film con i più grandi Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Malattie Rare Argomenti discussi: Film da vedere ora al Cinema: Ecco le novità dal 29 Gennaio e tutti quelli ancora in sala; Avviso chiusura via Conti (direzione mare-statale) a partire dal 29 gennaio; La programmazione al Cinema Nuovo Eden dal 29 gennaio al 4 febbraio - Radio Bruno; Cartellone regionale dei riti della Settimana Santa: dal 29 gennaio domande per contributi organizzazione manifestazioni. NUOVO VOLANTINO "IL BUONO DEL PAESE", valido a partire dal 29 Gennaio fino al 22 Febbraio Luglio 2026. SFOGLIALO ... E APPROFITTA SUBITO DELLE TANTISSIME OFFERTE VIENI A TROVARCI! Conad SuperStore Montalto Uffugo Via Ma - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.